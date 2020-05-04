Fenerbahçe takımın başına getirmek için görüşmelerde bulunduğu Nenad Bjelica ile temaslarını sürdürürken Hırvat teknik adam Sarı-Lacivertli takımda nasıl bir etki yapacak merak edilmeye devam ediliyor.

Hırvat basının önde gelen isimlerinin yorumlarının ardından bugün de Bjelica’nın yakın bir arkadaşına görüşlerini sorduk. Herkesin yakından bildiği bir isim: Stjepan Tomas... 2004 yılında Fenerbahçe formasıyla şampiyonluk sevinci yaşayan, kısa süre forma giymesine rağmen unutulmaz savunmacılardan biri olarak hafızalara kazınan Tomas, vatandaşı ve arkadaşı hakkında önemli tespitlerde bulundu.

‘Devler Ligi’nde bile’

Şu an ailesiyle birlikte Zagreb’deki evinde karantina sürecini geçiren Tomas, Bjelica hakkında Ömer Necati Albayrak’a şunları söyledi: “Yakından tanıdığım ve futbolculuk dahil tüm kariyerini iyi bildiğim bir isim. Her zaman işini disiplinle yapan biri oldu Bjelica... Çalışkan ve daima daha fazlasını isteyen bir yapısı vardı. Polonya sürecinde Poznan’la istediği gibi gitmemişti işler. Ancak Dinamo Zagreb’de son iki yılda yaptıkları oldukça başarılıydı. Shakhtar’a şanssız bir şekilde elenmese, Şampiyonlar Ligi’nde dahi oldukça ses getirebilirdi.”

‘Tarzı İspanyollar gibi’

“Oyun anlayışı elinizdeki takıma göre değişkenlik gösterir. Fakat her teknik adamın da bir sistemi, tarzı ve sahaya yansıttığı farklılıklar vardır. Futbolun içinde gelen herkes tecrübelerini sentezleyerek bir tarz ortaya koyarlar. Bijelica için de bu böyle. Futbolculuğu döneminde uzun yıllar İspanya’da forma giymiş bir isimdi. Oradaki oyun anlayışı, İspanyol futbolunun öne çıkan özellikleri Bjelica’nın da teknik adamlığına yansımış. Topun daha fazla kendisinde kalmasını seven, pas oyunundaki formasyonlar üzerine kafa yoran bir hoca ve tabii hücumda da yetenekli oyuncularla oynamayı tercih ediyor. Almanya’da da oynadı uzun süre. Yani İspanyol tarzı ağırlıkta olduğu söylenebilir ama Alman disiplinini de yansıtan bir teknik adam.”

‘Çok geniş kadroyla...’

“Elinde çok iyi bir kadro olduğunu da söylemek lazım. Dinamo Zagreb’deki döneminde son derece geniş bir takıma sahipti. Özellikle hücum hattında son derece üretken ve fark yaratabilecek oyunculara sahipti. Hatta forvette benzer seviyede 3 farklı alternatifi vardı. Bu kaliteli kadroyu oldukça iyi yönetti. Dolayısıyla son derece başarılıydı.”

‘Genel görüşmeler olmuş’

“Şimdi boşta ve bu yüzden birçok takımdan teklif alması doğal. Fenerbahçe konusunu ben de duydum. Genel olarak iki kez görüşmüşler. Karşılıklı olarak bir fikir alışverişi olmuş. Ne olacağını bilemem tabii ki. Dinamo Zagreb ve Fenerbahçe’yi kıyaslamak elbette doğru olmaz. Dediğim Zagreb’de elinde kaliteli bir kadro ve saha içine odaklanabileceği baskısız bir ortam vardı. Ancak Türkiye’de başarılı olmak daha zor. Medya ve taraftar baskısının yanı sıra camia beklentisi bir teknik adamın başarısında veya başarısızlığında en büyük etkenler. Bu yüzden peşin olarak bir yorumda bulunmam doğru olmaz.”

‘Transferler yapılırsa'

"Türkiye’ye gelirse başarısı biraz da çalışacağı ortama bağlı. Fenerbahçe’nin şu anki kadrosu bu açıdan ona pek uygun değil gibi görünüyor. Ancak gereken transferler yapılırsa başarılı olabilir. Geride kalan sezon Fenerbahçe için iyi geçmedi. Yeniden bir yapılanma içerisine girilmesi gerekiyor gibi duruyor.”

‘Tekliflere açığım’

Tam 6 yıl Okan Buruk’un ekibinde çalıştıktan sonra ilk teknik direktörlük deneyimini Antalyaspor’da yaşayan Tomas, “Çok zor bir dönemde Antalya’da göreve gelmiştik. Hem kadro olarak eksiklerimiz vardı hem de çok zorlu bir fikstürde gelen teklifi kabul etmiştik. Takımı çok da iyi toparladık ancak hücum hattında bitiricilik sıkıntılarımız vardı. Devre arası için transfer planlamasını da yapmıştık. Devam etseydik her şey farklı olurdu. Başkan tercih etmedi, saygı duyuyorum elbette. Ancak Jahovic, Podolski, Sinan gibi hücumcularla sonuç alırdık. Yine de pes etmiş değiliz. Türkiye Ligi’ni çok iyi biliyorum. Oyuncu profilinin tamamına hakimim. Aynı zamanda yurtdışında da çok geniş bir portföyüm var. Gelecek teklifleri değerlendirip çok büyük başarılar kazanabileceğimi düşünüyorum” diye konuştu.

‘Vedat Muriç rekor kırabilir’

Adı dünya devleriyle anılan Vedat Muriç hakkında da görüşlerini belirten Stjepan Tomas, “Rizespor döneminde çalıştık. Onun çıkış yaptığı ve kendisini bulduğu dönemdi. Yeteneklerinin farkına vardığında neler yapabileceğini herkese gösterdi. Kulübü için şanssız bir sezon olmasa belki çok daha fazla öne çıkardı. Şunu söylemek lazım; Vedat’ta bir forvette olması gereken tüm özellikler var ve hala gelişime oldukça açık bir oyuncu. Ben adından çok daha fazla söz ettireceğini ve rekor rakamlara transfer olabileceğini düşünüyorum” açıklamasında bulundu.

Ömer Necati Albayrak