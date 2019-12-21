Stjepan Tomas: Skor avantajını koruyamadık

Süper Lig’in 16. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Antalyaspor’un teknik direktörü Stjepan Tomas, son saniyelerde yedikleri beraberlik golüyle bir puana razı olmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Antalya Stadı’nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Tomas, karşılaşmaya iyi başladıklarını, oyunun kontrolü kendilerindeyken iki kez de öne geçtiklerini ama skor avantajını koruyamadıklarını aktardı.

Tomas, "2-1 öndeyken maalesef son saniyede gol yedik, çok üzüldük. Futbolda bu oluyor." ifadelerini kullandı.