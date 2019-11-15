Antalyaspor, teknik direktörü Bülent Korkmaz ile yollarını ayırdıktan sonra göreve Stjepan Tomas'ı getirdi. Akdeniz ekibi, Tomas ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Antalyaspor'da Stjepan Tomas'ın yardımcıları arasında, bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen ve antrenörlük yapan Hırvatistanlı eski kaleci Marjan Mrmiç ile Galatasaraylı eski milli futbolcu Ayhan Akman da yer alacak.

1976 doğumlu teknik adam, daha önce hem futbolcu hem de teknik sorumlu olarak Türkiye'de görev yapmıştı.

Stjepan Tomas kimdir?

Stjepan Tomas, 1976 yılında dönemin Yugoslavya sınırlarındaki Bugojna'da dünyaya geldi. Futbola Hırvat takımlarının altyapılarında başlayan Tomas, 2000 yılında Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'ten İtalyan Vicenza'ya transfer oldu. Tomas, daha sonra 2003 yılında ülkemize Fenerbahçe ile anlaşarak geldikten sonra 2004-2007 yılları arasında da Galatasaray forması giydi.

2007-2010 yıllarında Rubin Kazan forması giyen tecrübeli oyuncu, 2010'da kısa süreli Gaziantepspor ve Bucaspor maceraları sonrası futbolculuk kariyerini noktalamıştı. Tomas, Hırvatistan Milli Takımı ile de 49 maça çıkmıştı.

Okan Buruk'la kariyeri başladı

2010 yılında Bucaspor'da futbol hayatını noktalayan Tomas, antrenörlük kariyerine Okan Buruk'un yardımcısı olarak Gaziantepspor'da başladı. Buruk'un ekibinde kalan Hırvat futbol adamı Okan Buruk'la beraber sırasıyla Sivasspor, Göztepe, Akhisarspor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir'de görev aldı.



