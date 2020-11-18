Süper Lig’de oynadığı son 3 maçını kazanan Çaykur Rizespor, deplasmanda oynayacağı Atakaş Hatayspor maçında da galip gelerek, üst üste 4. galibiyetini almayı hedefliyor. Ligde bulunduğu son 5 sezonun en iyi başlangıcını yapan Karadeniz ekibi, bir maç eksiğiyle 11 puanla 7. sırada. Teknik direktör Stjepan Tomas, FANATİK’e özel açıklamalarda bulundu. Takımın gidişatından memnun olduğunu dile getiren Hırvat çalıştırıcı, “Yeni bir kadro kurduk, kısa süre içinde toparlanmak ve takımı oturtmak kolay değil. Bu yüzden ligin biraz sancılı başlamasını bekliyorduk ama bu süreci çabuk atlattık. 5 maçtır yenilmeyen ve 3 maçtır üst üste kazanan bir Rizespor ortaya çıktı. Bundan dolayı çok mutluyuz” dedi ve ekledi:

‘Damga vurmak istiyoruz’

“Milli aradan BAY haftasının denk gelmesi de bize oyunumuzu ve kondisyonumuzu ileriye taşımak adına fırsat tanıdı. Antalya’da organize ettiğimiz kampta hem futbolcuların daha da kaynaşarak takım ruhunu artırmasını hem de oyun olarak daha iyi şeyler inşaa etmemizi sağladı. Rizespor çok iyi yönetilen bir kulüp. Saha içinde de başarılı sonuçların olması gerekiyor. İyi bir oyuncu grubuna sahibiz ve bu başarılı performansı devam ettirip lige damga vurmak istiyoruz.”

‘Avrupa neden olmasın’

“Sezon sonuna geldiğimizde bizim için ana hedef Avrupa potası içinde yer alan bir Rizespor takımı olması. Bu hedefi gerçekleştirebilmek adına takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Önümüzde bir Hatayspor maçı var ve kazanıp seriyi sürdürmek istiyoruz. Pandemi süreci futbolu etkiledi, her takımdan vaka haberleri duyuyoruz. Biz de yaşıyoruz, futbol için zor şartlar ancak bahane üretmeden bu sürecin üstesinden gelmek zorundayız.”

‘Okan hoca daha büyük işler yapacak’

Okan Buruk’la birlikte 6 sezon çalışan Stjepan Tomas, “Okan hocayı gönülden destekliyorum. Manchester United maçında tribündeydim ve gurur duydum. Böylesine zorlu bir gruba rağmen çok önemli performanslar ortaya koyuyor. Alınacak bir galibiyet tarihi sonuçları beraberinde getirebilir. Türk futbolu adına çok önemli maçlar bunlar ve Okan hoca da o sorumluluğu fazlasıyla taşıyor” açıklamasında bulundu.