Stjepan Tomas: Bu takıma inanıyorum!

Süper Lig’in 13’üncü haftasında Medipol Başakşehir, sahasında konuk ettiği Antalyaspor’u 60’ıncı dakikada Clichy ve 63’üncü dakikada Aleksic’in golleriyle 2-0 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, karşılaşmanın ilk yarısında iyi bir mücadele ortaya koyduklarını anlatarak, "Maça iyi başladık, ilk 45 dakika çok iyi oynadık. Hafta içinde yaptığımız çalışmaları oyuncular sahaya yansıttı. Ancak gol atamadık. Gol atsaydık çok başka bir maç olacaktı." yorumunu yaptı.

İkinci yarıda golü yedikten sonra düşüş yaşadıklarına değinen Tomas, "Ben bu takımın yukarıya çıkacağına inanıyorum. Takım doğru yolda. Son iki maçta iyi performans sergiledik. Bu takıma inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.