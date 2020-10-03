Stjepan Tomas: Bu rakımda bir puan almak iyi oldu

Süper Lig'in 4. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olan Çaykur Rizespor, sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, zor bir deplasman maçı olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Burada oynamak çok zor. Rakım ve havadan dolayı Erzurumspor deplasmanı zor. Bizi ilk devre baya etkiledi ama ikinci devre oyundan memnunum top bizde kaldı kontrol bizdeydi. 2-3 tane net pozisyon kaçırdık. Son dakikada alabilirdik. Geçen hafta Alanyaspor karşısında da yüzde yüz net pozisyon vardı ama inşallah toparlayacağız. Yeni transferler gelecek, milli takım arası iyi oldu. Bu rakımda bir puan almak iyi oldu."