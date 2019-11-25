Stjepan Tomas: Antalyaspor’u yukarıya taşıyacağız

Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında sahalarında 1-1 berabere kaldıkları Gaziantep FK maçında 90 dakika mücadeleyi bırakmadıklarını belirterek "Çalışmaya devam edeceğiz. Antalyaspor’u yukarıya taşıyacağız." dedi. Stjepan Tomas, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularının iyi oynadığını söyledi.

İlk yarı önde baskı kurduklarını, pozisyonlara girdiklerini ama golü bulamadıklarını ifade eden Tomas, "Mücadeleyi hiç bırakmadık. 90 dakika boyunca mücadele ettik. Son dakika bile pozisyona girdik ama atamadık. Çalışmaya devam edeceğiz. Antalyaspor’u yukarıya taşıyacağız." dedi.

Tarık Çamdal’ın ilk 11’de başlaması ile ilgili soru üzerine Tomas, Eren Albayrak’ın sakatlanması nedeniyle Tarık Çamdal’a ilk 11’de şans verdiğini kaydetti. Hırvat teknik adam, Tarık Çamdal’ın hafta boyunca antrenmanlarda çok iyi çalıştığını vurgulayarak, "Bana göre Tarık bugün iyi oynadı, kendisinden memnunum." ifadesini kullandı.