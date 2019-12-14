Stjepan Tomas: '90 dakika iyi mücadele ettik ve bir puan kazandık'

Süper Lig’in 15. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Antalyaspor'un teknik direktörü Stjepan Tomas, karşılaşmadan sonra açıklamalarda bulundu.

Tomas zorlu hava şartlarında 90 dakika boyunca çok iyi mücadele eden oyuncularını tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Karşılaşmada bir puanı hak ettik. Maçtan önce farklı bir kadro hazırladık ama hava şartlarını gördükten sonra değişiklik yapma mecburiyetinde kaldık. Sonra bu oyuncuları oyuna aldık. 90 dakika iyi mücadele ettik ve bir puan kazandık."