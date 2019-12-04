Stjepan Tomas: 3-0’lık skorla avantaj elde ettik

Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda TFF 2. Lig ekibi Eyüpspor’u 3-0 yendikleri maçta oyuncularının iyi iş çıkarttığını söyledi. Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Tomas, maça iyi başladıklarını anlatarak, "Tebrik ediyorum oyuncularımı. Önde baskı yaptık, erken goller bulduk. 3-0’lık skorla avantaj elde ettik. Oyuncularım iyi iş çıkarttı. Bu bize Trabzonspor maçı öncesi moral oldu." ifadelerini kullandı.

Tomas, Süper Lig’in 14. haftasında 8 Aralık Pazar günü Trabzonspor’la sahalarında oynayacakları maça da değinerek, "Trabzon çok iyi bir takım. Bizde iyi analiz edeceğiz. Bize çok taraftar destek verecek. Evimizde 3 puan için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.