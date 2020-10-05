Stiven Plaza takımda kalıyor

Fırtına'nın haftalar öncesinde İspanyol ekibi Real Valladolid'den kiraladığı Stiven Plaza'nın sözleşmesinin feshedileceği iddia edilmişti. Sakatlık sorunu olduğu öne sürülen ve teknik direktör Eddie Newton'un gözüne giremediği konuşulan 21 yaşındaki futbolcu için ortaya atılan bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı öğrenildi. Genç oyuncunun takımda kalacağı ve forma yarışına gireceği belirtildi