Trabzonspor, Real Valladolid'den Stiven Plaza'yı kadrosuna katıyor. Valladolid'in kiralamayı planladığı 21 yaşındaki oyuncunun transferi için görüşmelere başlandığı KAP'a bildirildi. Real Valladolid'in büyük beklentiler içinde olduğu Ekvardorlu oyuncu, 2019'un ocak ayında 2 milyon Euro karşılığında Independiente del Valle'den transfer edilmişti. Valladolid'in başkanı Ronaldo, sakatlık problemleri nedeniyle de bir türlü istenen seviyeye gelemeyen Stiven Plaza'nın kiralanacağı takımla gelişim anlamında büyük bir aşama kaydedeceğini düşünüyor. Bu son dakika transfer gelişmesinin ardından Plaza'nın kariyeri merak edilmeye başlandı. Stiven Plaza kimdir? Stiven Plaza kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor? sorularına yanıt aradık.

Stiven Plaza kimdir?

Tam adı Stiven Ricardo Plaza Castillo olan forvet oyuncusu, 11 Mart 1999 yılında Ekvador'un Eloy Alfaro şehrinde dünyaya geldi. Futbol hayatına Norte America'da başlayan Plaza, 2016'da Aucas'a kiralandı. Ardından 2017 yılında Independiente'ye satılan Plaza, 2018'de kendisini gösterme fırsatı buldu. 27 maçta attığı 12 gol, İspanyol ekibi Valladolid'in dikkatini çekti. Real Valladolid, genç yıldızı 2019 yılının devre arası transfer döneminde 2 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. İspanya'da sakatlık ve uyum sorunun yaşayan Plaza, tecrübe kazanması için Trabzonspor'a kiralandı.

Valladolid'in başkanı Ronaldo, sakatlık problemleri nedeniyle de bir türlü istenen seviyeye gelemeyen Stiven Plaza'nın kiralanacağı takımla gelişim anlamında büyük bir aşama kaydedeceğini düşünüyor.

Profesyonel kariyerinde 40 maça çıkan 21 yaşındaki oyuncu, 21 gol atma başarısı gösterdi.

Ekvador A Milli Takım formasını da 2 kez giyen Plaza, gol kaydedemedi.