Galatasaray’da kadro dışı kalan Fransız oyuncu Steven Nzonzi, ağır gözükmesinin sebebini ön tarafta bulunan arkadaşlarına bağladı.

Nzonzi, “Kenarda oynayan futbolcu, savunma arkasına koşu yapmak, tempolu oynamak varken topu alıp geri dönüyorsa, nasıl kaleye gideceksiniz? Ben ileri koşacak bir futbolcu bulmakta zorlanıyordum. Benim oynadığım pozisyonda bir futbolcu garanti ve doğru pası vermeye çalışır. Ağır olan ben miyim, yoksa bu takımı başkaları mı ağırlaştırıyor?” ifadeleriyle teknik patron Fatih Terim ve oyun sistemine eleştirilerde bulundu.

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