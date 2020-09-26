Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi Play- Off turundaki rakibi Glasgow Rangers’ın teknik direktörü Steven Gerrard, maçın favorisi olarak Sarı-Kırmızılı ekibi gösterdi. Daha önce Liverpool formasıyla Galatasaray’a karşı mücadele eden İngiliz futbol adamı, eşleşme hakkında şunları söyledi:

“Son galibiyetimizin özgüveni ile yola devam edeceğiz. Son dönemdeki iyi sonuçlarımız da bizim yanımızda olacak ancak açık olalım. Galatasaray büyük bir kulüp, kocaman bir kulüp ve kesinlikle maçın favorisi onlar. Maçın seyircisiz olması, evimizde dolu tribünler önünde oynamayacak olmamız kesinlikle sinir bozucu. Tribünlerin yaratacağı atmosfer bize avantaj sağlayabilirdi. Onlar olmadan çok zor bir maça çıkacağız...”

‘Maçı sabırsızlıkla bekliyoruz’

“Oyuncularım elinden gelen her şeyi yapacak ve sonuna kadar zorlayacak. Başarı için daha vermemiz gereken çok mücadele var. Büyük bir engeli aşmamız gerekiyor. Galatasaray maçını sabırsızlıkla bekliyoruz ve en iyi sonuç için en iyisini yapmaya çalışacağız. Performans vermeden başarıyı düşünemeyiz. Eğer performans verirsek, savaşmak için bir şansımız da olacaktır.”

Maç 1 Ekim'de Ibrox Stadı'nda

Glasgow Rangers ile Galatasaray, 1 Ekim'de İskoçya'daki Ibrox Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Play-Off'lar da tıpkı önceki turlar gibi tek maç üzerinden oynanacak. Kazanan taraf, Avrupa Ligi'nde gruplara kalacak. Türkiye'den Galatasaray dışında, Sivasspor grup aşamasındaki rakiplerini bekliyor.

Rangers sezona müthiş başladı

Alt liglere düşürüldükten sonra basamakları tek tek çıkarak kendi ligine dönen Glasgow Rangers, mazisini arıyor. Yeniden Celtic'le birlikte şampiyonlukları paylaşmak isteyen İskoç devi, o günlere dönüşün sinyallerini verdi. Gerrard yönetiminde müthiş bir çıkış yakalayan Glasgow temsilcisi, bu sezon İskoçya Ligi'ndeki 8 maçta 6 galibiyet 2 beraberlikle lider; 17 gol attı 2 gol yedi. Rangers Avrupa Ligi'ndeki 2 maçta ise 2 galibiyet elde ederken, 9 gol attı ve hiç gol yemedi.

Ianis Hagi bu kez rakip

Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi'nin İstanbul'da doğan, Ali Sami Yen'de ve Florya Metin Oktay Tesisleri'nde büyüyen oğlu Ianis Hagi, ilk kez Glasgow Rangers formasıyla Cim Bom'a rakip olacak. 21 yaşındaki 10 numara, İskoç ekibinin en önemli yeteneklerinden biri. Dolayısıyla bu duygusal karşılaşmayı en yakından takip edecek kişi de baba Gheorghe Hagi'den başkası olmayacak.