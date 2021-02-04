İskoçya Premier Lig'de Rangers fırtınası esmeye devam ediyor. Son maçta Ianis Hagi'nin golüyle St Johnstone'u 1-0 mağlup eden Rangers, ligdeki yenilmezliğini sürdürdü. Steven Gerrard'ın Rangers kariyerindeki 100. galibiyet anlamına gelen bu zaferi, 52. dakikada attığı golle Ianis Hagi getirdi.

Bu sezon İskoçya Premier Lig'de çıktığı 27 maçta 24 galibiyet, 3 beraberlik alan Rangers, en yakın rakibi Celtic'e 23 puan fark atmış durumda ve 6 galibiyet daha alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.