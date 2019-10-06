Yaz transfer döneminin son gününde Championship ekibi Burnley'den ayrılarak Royal Antwerp'in yolunu tutan Belçikalı futbolcu Steven Defour, ülkesinde verdiği bir röportajda flaş bir transfer itirafında bulundu. Het Belang van Limburg gazetesine konuşan 31 yaşındaki oyuncu, Türk kulüplerinden teklif aldığını açıkladı.

"Türkiye'den 3-4 kulüp benimle ilgileniyordu." diyen deneyimli orta saha, "Ancak bana sabır göstereceklerinden emin değildim. Zira onlar, vücudumu ve geçirdiği sakatlıkları bilmiyorlardı. Neyse ki Antwerp Sportif Direktörü Luciano D'Onofrio beni aradı ve ona daima güvenebileceğimi söyledi." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler