Steven Caulker: 'Türkiye Kupası finali için sabırsızlanıyorum'

Aytemiz Alanyaspor'un İngiliz stoperi Steven Caulker, Trabzonspor ile karşılaşacakları Ziraat Türkiye Kupası finalini Ada basınına verdiği röportajda değerlendirdi. The Courier gazetesine konuşan 28 yaşındaki savunmacı, finali iple çektiğini belirtirken şunları kaydetti:

"Türkiye Kupası finalini sabırsızlıkla bekliyorum. Bu karşılaşma için kariyerimin son zamanlardaki en heyecanlı maçı diyebilirim. Seyircisiz bir final elbette biraz farklı olacak. Ancak bu durum, mücadelenin heyecanını öldürmüyor. Maça favori olarak çıkmayacağız çünkü kulüp, tarihinde ilk kez bu kupada final görüyor. Yarı finalde Antalyaspor'u 5-0 yendik. Dolayısıyla neler yapabileceğimizin farkındayız.

Trabzonspor, çok daha büyük bir kulüp ve finalin açık favorisi. Fakat biz kendi kadromuza güveniyoruz ve o gece her şeyin olabileceğini düşünüyoruz. Baştan beri Alanyaspor'un benim için doğru yer olduğunu biliyordum. Finalde kupayı kaldırmaksa pastanın üstündeki krema olur."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler