Steven Caulker: Szalai ile daha iyi olacağız

Fenerbahçe ’nin yeni transferlerinden Caulker, iddialı konuştu, taraftara umut dolu mesajlar gönderdi. İngiliz savunmacı, ilk hazırlık maçı olan Csikszereda karşısında iyi bir sınav verdiklerini belirtti. Tecrübeli oyuncu, “İlk karşılaşmamız olmasına rağmen güzel bir performans sergiledik. Bir savunma oyuncusu olarak, gol yemeden kazanmamız beni daha da mutlu etti” dedi.

‘Hücuma çıkabiliyoruz’

Caulker, Attila Szalai o maçta oynamadığını hatırlatarak, “Geçen sezonki performansını beğeniyle izlemiştim. Onunla birlikte defans hattımız çok daha iyi olacak. Üçlü savunma oynadığımız zaman, biz stoperler de daha çok hücuma çıkabiliyoruz. Bu durum bizim için önemli bir avantaj olacak” ifadelerini kullandı. Caulker, Fenerbahçe’nin 2014’ten beri şampiyonluk hasreti çektiğinin farkında olduklarını ve bu sezon buna son vereceklerini dile getirdi.

‘Çok hırslıyız’

Başarılı oyuncu, “ Alanyaspor ’dan ayrıldıktan sonra Türkiye’nin yanı sıra Avrupa’dan teklifler aldım. Ancak ben kulübün ve taraftarın büyüklüğü nedeniyle Fenerbahçe’yi seçtim. Burada yeni başarılar yakalayacağıma inanıyorum. Hazırlıklarımızı son derece hırslı bir şekilde sürdürüyoruz ve sezonun başlamasını sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.

Yusuf Dursun