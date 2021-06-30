Steven Caulker: Mesut Özil ortalayacak, ben de atacağım

Aytemiz Alanyaspor ile yollarını ayıran ve Fenerbahçe 'ye transfer olan Steven Caulker, FB TV'ye açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe ile 2+1 yıllık anlaşan Caulker, "Çok heyecanlı ve mutluyum. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük ve en iyi kadrosuna sahip kulübü. İnşallah sezon sonunda şampiyon olacağız. Fenerbahçe taraftarlarından çok mesaj aldım. Bu sezonu kupayla süslemek istiyoruz.

"Ozan Tufan, Papiss Cisse ve Bright Osayi-Samuel'i tanıyorum. Taraftar çok mesaj attı, çok mutlu oldum. Liverpool'da oynadım, büyük takımlarda forma giydim. Fenerbahçe'de de iyi işler yapacağım. Türkçe zor bir dil. Şu anda da zorlanıyorum biraz ama anlıyorum artık ve biraz da konuşabiliyorum"

'Mesut Özil ortalayacak, ben de atacağım'

"Ben sahada lider karakterliyimdir. Aslında savunmacı olarak daha fazla gol atmak istiyorum. Mesut Özil'i biliyorum, çok iyi bir oyuncu. Frikik ve duran toplarda harika ortalar yapıyor. O ortalayacak, ben de atacağım. Bu sezon umarım 5,6,7,8 ve 9 da atarım."





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