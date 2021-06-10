Sarı-Lacivertliler, deneyimli bir stoper almak için çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe ’de ağırlık David Luiz, Jerome Boateng ve Andrea Ranocchia’ya verilmiş durumda. 3 yıldız için girişimler sürerken, daha önce adı sık sık gündeme gelen Steven Caulker’ın da umutlu bekleyişi sürüyor. Başarılı stoperin gözü kulağı Fenerbahçe’de.









Alanyaspor ’dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Caulker’a İngiltere ve İskoçya’dan teklifler geldiği öğrenildi. Ancak başarılı stoperin önceliği Sarı-Lacivertli formayı giymek olduğu için bu teklifleri askıya aldığı belirtildi.

6 gol, 8 asist

29 yaşındaki savunmacının, hem Fenerbahçe’nin yeni teknik patronunun belli olması hem de seçimin geride kalması için bu ayın sonuna kadar bekleyişini sürdüreceği kaydedildi. Steven Caulker, Alanyaspor’da geçirdiği 2.5 sezonda 85 resmi maça çıktı, bir savunmacı olmasına rağmen 6 gol, 8 asistik skor katkısı verdi.





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