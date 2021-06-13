Geçen sezona sportif direktör olarak başlayan fakat Erol Bulut'la yolların ayrılması sonrasında son 10 haftada takımın başına geçen Emre Belözoğlu, ligi 3. bitirmelerinin ardından Fenerbahçe 'ye veda etmişti. Fakat tecrübeli futbol adamı görevdeyken önümüzdeki sezon için de çalışmalara başlamıştı. Bu doğrultuda stoper konusunda Alanyaspor 'la sözleşmesi sona eren Steven Caulker'ı listenin ilk sırasına yazan Belözoğlu, İngiliz oyuncuyla masaya oturmuştu.

İlk iş bu transferi bitirmek!

29 yaşındaki futbolcuyla yapılan görüşmelerde Sarı Lacivertliler büyük mesafe kat etmişti. Fakat Emre Belözoğlu'nun ayrılığı sonrasında pazarlıklarda bir sonuca varılamamıştı. Hoca belirsizliği nedeniyle yönetim de transferi sonuçlandırmazken, teknik adam konusu çözüldükten sonra ilk iş olarak Caulker'ın bitirilmesi bekleniyor. Deneyimli stoper de Kanarya'dan haber bekliyor. Bonservisi elinde olması nedeniyle ilginin yoğun olduğu başarılı futbolcu, diğer kulüplerden gelen teklifleri henüz değerlendirmeye almadı.

Yusuf Dursun







