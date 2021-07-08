Fenerbahçe 'nin yeni transferi Steven Caulker, Topuk Yaylası kampında basın mensupları ile bir araya geldi ve önemli açıklamalarda bulundu.

İşte İngiliz futbolcunun açıklamaları şu şekilde:

"Fenerbahçe'de olduğum için mutluyum. İlk haftam güzel geçiyor. Vitor Pereira ile iyi zaman geçiriyoruz. Disiplinli ve iyi çalışmamız isteyen bir hoca. Yeni sezonu ve maçları heyecanla bekliyorum."

'Fenerbahçe seçimim kolay oldu'

"Fenerbahçe seçimim kolay oldu. Türkiye'den ve Avrupa'dan teklifler vardı. Ancak başkanımız ile görüşmede kararım netleşti. Buradayım çünkü iyi bir takım var. Bu sene şampiyonluk hasretine son vereceğiz."









Euro 2020 ve İngiltere açıklaması

"Bana göre Danimarka maçındaki Sterling'in pozisyon penaltı. İngiliz taraftarıyım ve orada da oynadım. Oradaki arkadaşlarımı çok seviyorum. İngiltere final oynayacak ve heyecanlıyım. Futbolda böyle kararlar oluyor. Bazıları penaltı diyor, bazıları olmadığını söylüyor. Sonuçta İngiltere finalde."

' Alanyaspor her zaman kalbimde olacak'

"Kariyerimin zor zamanında Alanyaspor bana fırsat verdi. Onlar daima kalbimde olacak. Fenerbahçe'de liderlik özelliğimi göstermek istiyorum. Takıma yardım etmek ve başarılara ulaşmak istiyorum."

'Tek isteğim başarılı olmak'

"Hangi formasyonda oynadığımız sorun değil. Hoca ne isterse oynarız. Liverpool'da daha önde oynadığım zamanlar da oldu. Benim tek istediğim Fenerbahçe'de başarılı olmak. Hocanın kararlarına saygı duyacağız. İngiltere'de oynadım ve tecrübeliyim. Rakipler de güçleniyor ama karşımda nasıl bir rakip oyuncu olursa olsun, başa çıkarım. Benim için sorun yok."

Attila Szalai'ye övgü dolu sözler

"Attila Szalai'nin hayranıyım. Geçen yıl izledim, EURO2020'de takip ettim. İyi bir geleceği olacak. İngiltere ile de bağlantılı durumlarını duydum ama iyi ki Fenerbahçe'de. Umarım beraber oynarız. Fenerbahçe'nin kazanacağı kupalara yardımcı oluruz."

'Burada olduğum için mutluyum'

"Fenerbahçe'de Süper Lig 'i kazanmak ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum. Burada olduğum için mutluyum. Her kulübü inceledim, Fenerbahçe en iyi tarihe sahip. Ve yeni tarih yazabilmek için çok potansiyelli olduğu için buradayım."







