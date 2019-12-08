Steven Caulker: 3 puanı almalıydık

Akdeniz ekibinin deneyimli savunmacısı Caulker’in maç sonu açıklamaları şöyle oldu: “Sahada iyi oynayan taraf bizdik. Birçok şans yakaladık ama kaleci iyi bir performans sergiledi. 3 puanı biz hak ettik ama topu kale çizgisinden geçiremedik. Kazanması gereken bizdik. Üzgünüz.”