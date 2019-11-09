Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid faciası yaşayan Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK'ya konuk oluyor. Yaralarını deplasmanda sarmaya çalışmak isteyen Aslan'da Fransız yıldız Steve Nzonzi'nin maç öncesi görüntüsü ise gözlerden kaçmadı.

Moralinin bir hayli bozuk olduğunu gözlenen Fransız ön libero, maç başlamadan bir süre önce yedek kulübesinde tek başına oturdu ve müzik dinledi. Foto muhabirlerinin isteklerini geri çeviren yıldız oyuncu Real Madrid maçında gördüğü sarı kartla Club Brugge'e karşı cezalı duruma düşmüştü.

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