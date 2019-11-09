Steve Nzonzi'nin yüzünden düşen bin parça

Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep'e konuk olan Galatasaray, karşılaşma öncesi Steve Nzonzi'nin moralinin bir hayli bozuk olduğu gözlendi. Mücadele başlamadan önce yedek kulübesinde oturan tecrübeli futbolcu, foto muhabirlerinin taleplerini de geri çevirdi.

09 Kasım 2019, Cumartesi 19:44 Son Güncelleme:
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Steve Nzonzi'nin yüzünden düşen bin parça

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid faciası yaşayan Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK'ya konuk oluyor. Yaralarını deplasmanda sarmaya çalışmak isteyen Aslan'da Fransız yıldız Steve Nzonzi'nin maç öncesi görüntüsü ise gözlerden kaçmadı.

Moralinin bir hayli bozuk olduğunu gözlenen Fransız ön libero, maç başlamadan bir süre önce yedek kulübesinde tek başına oturdu ve müzik dinledi. Foto muhabirlerinin isteklerini geri çeviren yıldız oyuncu Real Madrid maçında gördüğü sarı kartla Club Brugge'e karşı cezalı duruma düşmüştü.

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