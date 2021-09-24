Liverpool ve Real Madrid'in eski oyuncularından Steve McManaman, Borussia Dortmund'un yıldızı Erling Haaland'ın muhtemel yeni adresine ilişkin açıklamalarda bulundu. McManaman, Liverpool'un bu transfer yarışına girmeyeceğini ve oyuncunun da Real Madrid'e gitmek istediğini düşündüğünü belirtti.

Yazdığı yazıda McManaman, "Liverpool'un önümüzdeki yaz Erling Haaland'ı kadrosuna katmaya çalışacağını düşünüyor muyum? Hayır. Onun Real Madrid'e gitme olasılğının yüksek olduğunu düşünüyorum ki bence oyuncu da Real Madrid'i istiyor" ifadelerini kullandı.

Liverpool'un bu transfer için devreye girmeyecek olmasının transfer içindeki diğer faktörlerden kaynaklandığını belirten McManaman, "Liverpool'un Erling Haaland için yarışta olmamasının transfer ücretiyle alakalı olduğunu düşünmüyorum. Bence bu yarışa girmeme nedenleri Haaland kalibresinde bir oyuncu ile sözleşme imzalamanın getirdiği diğer faktörler. Ona yüksek bir maaş ödediğinizde diğer tüm oyuncular da aynı talepte bulunacaklar. Menajeri Mino Raiola, sadece Haaland için değil kendi için de bir ton para istiyor. Liverpool'un bu mücadeleye katılmak istediğini sanmıyorum" dedi.



