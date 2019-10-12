Fransa Milli Takımı'nda forma giyen Clement Lenglet, Moussa Sissoko ve Steve Mandanda, EURO 2020 elemelerinde İzlanda'yı 1-0 yendikleri mücadelenin ardından basın mensuplarına yaptıkları açıklamalarda Türkiye ile 14 Ekim Pazartesi günü oynayacakları dev maç hakkında yorumlarda bulundu.

Dünkü maçta 90 dakika boyunca forma giyen üç oyuncudan Lenglet, kritik randevuyla ilgili olarak "Türkiye maçı bir final değil. Finaller, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ya da Dünya Kupası'nda oynanır." derken Sissoko ise "Eğer yeterince motive olup iyi hazırlanırsak evimizde Türkiye'ye karşı güzel bir galibiyet elde edeceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Hugo Lloris'in sakatlığı üzerine kaleyi devralan 34 yaşındaki Steve Mandanda ise "Karşımızda kazanmak isteyen bir rakip olacak. Türk ve Fransız taraftarların neredeyse eşit sayıda olacağı bir statta çok zorlu bir karşılaşmaya çıkacağız. Deplasmanda zorlu bir maç oynamıştık. Şimdi onlara gerçek yüzümüzü göstererek cevap vermek zorundayız. Bu mücadeleye en iyi şekilde hazırlanacağız." şeklinde konuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler