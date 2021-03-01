Steve Kerr: Sifonu çekip devam edeceğiz

Maçın ardından muhabirlere açıklamalarda bulunan Kerr, “Bunun üzerinde çok fazla düşünecek zamanımız yok. Sifonu çekip yolumuza devam edeceğiz” dedi. Draymond Green bu maçta 13 dakikayla sınırlı sahada kalabildi ve sol ayak bileğindeki sorun sebebiyle maçın kalanını kaçırdı.

Golden State‘in 34 üçlük denemesinden yalnızca 8’ini isabete çevirebildiği karşılaşmada Stephen Curry de çok kasmadı. 13’te 5 isabetle oynayan Şef, 16 sayıla maçı tamamladı.

Green’in yokluğu sahada Warriors’ı çok kötü etkiledi. Lakers bu süreçte Anthony Davis’in yokluğuna rağmen ribaundlarda 60’a 35’lik bir üstünlük yakaladı. (Eurohoops)



