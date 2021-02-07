NBA’e 11 maçla devam edildi. Dallas Mavericks, Luka Doncic’in 42 sayıyla kariyer rekorunu egale ettiği mücadelede Stephen Curry'nin 57 sayıyla yıldızlaştığı Golden State Warriors’ı 134-132 yendi.

Mavericks’te Kristaps Porzingis 18 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaparken, Josh Richardson 17 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Warriors’ta Stephen Curry’nin 57, Andrew Wiggins’in 22, Kent Bazemore’un ise 20 sayılık performansları kazanmak için yeterli olmadı.

Gecenin sonuçları

New York Knicks-Portland Trail Blazers: 110-99

Sacramento Kings-Denver Nuggets: 119-114

Orlando Magic-Chicago Bulls: 92-118

Houston Rockets-San Antonio Spurs: 106-111

Cleveland Cavaliers-Milwaukee Bucks: 99-124

Atlanta Hawks-Toronto Raptors: 132-121

Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets: 124-108

Oklahoma City Thunder-Minnesota Timberwolves: 120-118

Dallas Mavericks-Golden State Warriors: 134-132

New Orleans Pelicans-Memphis Grizzlies: 118-109

Los Angeles Lakers-Detroit Pistons: 135-129