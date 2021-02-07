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Stephen Curry'nin Dallas karşısındaki 57 sayısı Golden State'e yetmedi

NBA'de Golden State Warriors, yıldızı Stephen Curry'nin 57 sayıyla damga vurduğu maçta deplasmanda karşılaştığı Dallas Mavericks'e 134-132 mağlup oldu.

07 Şubat 2021, Pazar 10:55 Son Güncelleme:
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Stephen Curry'nin Dallas karşısındaki 57 sayısı Golden State'e yetmedi

NBA’e 11 maçla devam edildi. Dallas Mavericks, Luka Doncic’in 42 sayıyla kariyer rekorunu egale ettiği mücadelede Stephen Curry'nin 57 sayıyla yıldızlaştığı Golden State Warriors’ı 134-132 yendi.

Mavericks’te Kristaps Porzingis 18 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaparken, Josh Richardson 17 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Warriors’ta Stephen Curry’nin 57, Andrew Wiggins’in 22, Kent Bazemore’un ise 20 sayılık performansları kazanmak için yeterli olmadı.

Gecenin sonuçları

New York Knicks-Portland Trail Blazers: 110-99

Sacramento Kings-Denver Nuggets: 119-114

Orlando Magic-Chicago Bulls: 92-118

Houston Rockets-San Antonio Spurs: 106-111

Cleveland Cavaliers-Milwaukee Bucks: 99-124

Atlanta Hawks-Toronto Raptors: 132-121

Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets: 124-108

Oklahoma City Thunder-Minnesota Timberwolves: 120-118

Dallas Mavericks-Golden State Warriors: 134-132

New Orleans Pelicans-Memphis Grizzlies: 118-109

Los Angeles Lakers-Detroit Pistons: 135-129

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