NBA 'de Golden State Warriors'ın süperstarı Stephen Curry, Klay Thompson konusunda müjdeyi verdi. Brother From Another'da açıklamalarda bulunan Curry, takım arkadaşı Klay Thompson'ın geri dönüşe hazır olduğunu belirtti.

Klay'in şu anki durumuna ilişkin açıklamalar yapan Curry, "Son iki yıldız yaşadığı serüveni görüyorum. Bir önceki Kasım ayında aşilini yırttığını duyduğumuzda biliyorduk ki geri dönmesi bir yıl daha alacaktı. Aşilden dönmek için ne kadar çok çalıştığının farkındasınız. Şimdi o çok neşeli ve morali yerinde. Sahaya geri dönmeye hazır" ifadelerini kullandı.

Takım arkaşına yönelik son derece olumlu ifadeler kullanan Curry, "Yapabileceklerini ortaya koyması ve başardıklarıyla alakalı çok fazla anısı var. Biz sadece sağlıklı olmasını diliyoruz. %100 ile dönmesi ne kadar uzun sürecekse sürsün sahada olmak istiyor. O da bizim için önemli olan şey" dedi.