Stephen Curry, hem rekor kırdı hem de Kobe Bryant'ı geçti
Golden State Worriors'un yıldız basketbolcusu NBA'de son 10 maçında toplam 72 üçlük atarak adını NBA tarihine yazdırdı. Öte yandan üst üste 30 ve üzerinde sayı atan 33 yaşındaki başketbolcu, efsane basketbolcu Kobe Bryant'ı geride bıraktı.
Philadelphia 76ers'ı 106-97 mağlup eden Golden State Worriors'ta yıldız basketbolcu Stephen Curry, muhteşem bir performansla NBA tarihine geçti.
Kaşılaşmada 10 üçlük isabeti bulan ve maçı 49 sayıyla tamamlayan 33 yaşındaki basketbolcu, son 10 maçında 72 üçlük atarak bu alanda NBA rekoru kırdı.
Üst üste son 11 maçında rakip potaya 30 ve üstü sayı atan Curry, Kobe Bryant’ın 10 maçlık serisini geçerek NBA’de bu performansı 33 yaş ve üstünde sergileyen ilk oyuncu oldu.