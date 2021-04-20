Philadelphia 76ers'ı 106-97 mağlup eden Golden State Worriors'ta yıldız basketbolcu Stephen Curry, muhteşem bir performansla NBA tarihine geçti.

Kaşılaşmada 10 üçlük isabeti bulan ve maçı 49 sayıyla tamamlayan 33 yaşındaki basketbolcu, son 10 maçında 72 üçlük atarak bu alanda NBA rekoru kırdı.

Üst üste son 11 maçında rakip potaya 30 ve üstü sayı atan Curry, Kobe Bryant’ın 10 maçlık serisini geçerek NBA’de bu performansı 33 yaş ve üstünde sergileyen ilk oyuncu oldu.