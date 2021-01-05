Stephane Peterhansel, Dakar Rallisi’nde zirvede

Üst üste ikinci kez Suudi Arabistan’da gerçekleştirilen yarışın ikinci günü sonunda otomobil kategorisinde Red Bull sporcusu Stephane Peterhansel genel klasmanda liderliği ele geçirdi. Bir başka Red Bull sporcusu Nasser Al-Attiyah ise ikinci etabı ilk sırada tamamlayan isim olarak üçüncü sıraya yükseldi.

43.'sü düzenlenen Dakar Rallisi'nde sporcuların 13 gün boyunca yaklaşık 7 bin 600 kilometre yol kat edeceği bu büyük yarışta, ikinci gün geride kaldı. Bisha ile Wadi ad-Dawasir arasında geçilen 685 kilometrelik ikinci gün heyecanı sonunda otomobil kategorisinde Red Bull sporcusu Stephane Peterhansel, 7 saat 17 dakika 18 saniyelik derecesiyle zirveyi eline geçirdi.

Zorlu ikinci günde otomobil kategorisinde ikinci etabın kazananı ise bir başka Red Bull sporcusu Nasser Al-Attiyah oldu. İkinci gün ilk sırayı elde eden Nasser Al-Attiyah 4 saat 3 dakika 14 saniyelik derecesiyle ikinci günde en iyi zamanı yapan isim oldu ve genel klasmanda üçüncü sıraya yükseldi. Bu sonuçla otomobil genel klasmanında ilk üç Red Bull sporcularından oluştu:

12 etaptan oluşan 13 günlük yolculuğun ardından 15 Ocak 2021’de sona erecek Dakar Rallisi’nde üçüncü gün Wadi Ad-Dawasir’de koşulacak. (İHA)