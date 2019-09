Stellar, 121 milyon dolarlık bedava XLM dağıtıyor

Bugün yapılan açıklamaya göre, Stellar Geliştirme Vakfı, şu anki değeri yaklaşık 121 milyon dolar olan 2 milyar Stellar’ı (XLM) Slack, Whatsapp, Telegram ve diğer mesajlaşma uygulamalarının şifreli bir alternatifi olan Keybase kullanıcılarına dağıtacak.

Vakıf bugün başlattığı kampanyada 300,000 Keybase kullanıcısına toplam değeri yaklaşık 6.1 milyon dolar olan 100 milyon XLM verdi ve her bir kullanıcı 20.16 dolar aldı. XLM’lerin geri alanı, Ekim ayından itibaren 20 ay boyunca her ayın 15’inde dağıtılacak. Her ay 100 milyon XLM gönderilecek.

Duyuruya göre her bir Keybase kullanıcısı en fazla 500 dolarlık XLM alabilecek. Kullanıcıların bu XLM’leri alabilmeleri için Keybase’de doğrulanmış hesap sahibi olmaları gerekiyor. XLM’ler, kullanıcıların birbirleri arasında XLM transferi yapabildiği uygulamadaki her bir profile bağlı cüzdanlara gönderilecek.

Vakfın açıklamasında, neden böyle bir kampanya başlatıldığıyla alakalı olarak “Keybase en güçlü ekosistem katılımcılarımızdan biri. Harika bir ekibe sahipler ve gizlilik, güvenlik ve kurumsal devlerden bağımsız olma değerlerimizi destekliyorlar. Stellar’ı cüzdanlarına entegre etmenin ötesine geçtiler ve kullanıcı tabanları, ağ kullanımında ve benimsenmesinde büyük bir adım olacaktır.” deniliyor.