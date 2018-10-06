Stefanos Dedas: "Sezona iyi bir başlangıç yaptık"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde Afyon Belediyespor’u 88-79 yenen Bahçeşehir Koleji’nin başantrenörü Stefanos Dedas, takım olarak hayallerini gerçekleştirdiklerini ve çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Dedas, tarihi bir gün yaşadıklarını belirterek, "Sezona iyi bir başlangıç yaptık. Hayallerimiz gerçekleşti. Hedefimiz Süper Lig’de oynamaktı. Süper Lig’de ilk maçımızı kazandık. Çok önemli bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.

Müsabakaya iki ayrı açıdan baktıklarını aktaran Dedas, "İlk yarıda mücadele ön plandaydı. Hücum ribauntları olsun, düşük yüzdeler olsun. İlk yarı böyleydi. İkinci yarı oyun açıldı. Şut yüzdeleri arttı. Onlar da kritik atışlar yaptı. Son üç dakika taktiksel anlamda öndeydik. Planımızı uyguladık ve maçı kazandık. Yardımcılarımı tebrik ediyorum. Bu galibiyeti onlara hediye ediyorum. Bizi destekleyen taraftarlara teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.