Stefanos Dedas: 'Onlar daha çok mücadele etti ve emek koydu'

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde deplasmanda karşılaştığı Pınar Karşıyaka'ya 103-77 mağlup olan Bahçeşehir Koleji'nin başantrenörü Stefanos Dedas, maçın ardından konuştu ve Pınar Karşıyaka'yı tebrik etti.

Müsabakanın 27 dakikasını kontrol ettiklerini kaydeden Dedas, şu ifadeleri kullandı:

"Bu bölümde oyunu önde götürdük ama rakibimiz maçın sonunu daha iyi oynayıp kazandı. Marei’nin hücum ribaundları ve boyalı alandaki performansı etkili oldu. Rakibin özellikle son bölümdeki şut yüzdesi de etkiliydi. Biz kalite olarak daha iyi bir takımız. Onlar daha çok mücadele etti ve emek koydu. Formalarına daha çok saygı gösterdiler, biz bunu maalesef gerçekleştiremedik. Bu mağlubiyetten ders alıp, en iyi şekilde döneceğimize inanıyorum."