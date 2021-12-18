Stefano Okaka: Bu şekilde gol atmak beni de mutlu etti

Süper Lig ’in 17. haftasında deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Başakşehir'de Stefano Okaka, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın 20. dakikasında röveşata golü atan Okaka, zor bir maç olduğunu belirterek, açıklamalarında attığı gole de değindi.

Stefano Okaka'nın açıklamaları şu şekilde:

"İyi maç çıkardık ama sanırım en iyi maçımızı oynamadık diyebilirim. Zor bir maçtı bizim adımıza. 3 gün sonraki maçımıza hazırlanacağız. "

"Açıkçası benim işimin parçası. Bu şekilde gol atmak beni de mutlu etti. Topun gelişinden dolayı denedim ki denemem de gerekiyordu."



