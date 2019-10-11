Stefano Napoleoni: Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz

Süper Lig ekiplerinden Göztepe’nin İtalyan futbolcusu Stefano Napoleoni, ligin 8. haftasında karşılaşacakları Medipol Başakşehir maçını kazanarak çıkışlarını sürdürmek istediklerini bildirdi. Napoleoni, Adnan Süvari Tesisleri’nde gazetecilere yaptığı açıklamada, İstikbal Mobilya Kayserispor maçında 2 gol atarak takıma katkı sağlamasının kendisini sevindirdiğini söyledi. Özellikle son haftalarda iç ve dış sahada puanlar aldıklarını ifade eden Napoleoni, "Bu bizim için mutluluk verici. Taraftarımız evimizde bize güç veriyor. Bu hafta gollerimden sonra hep beraber kutladık. Bize verdikleri destek çok önemli. Şu an iyi bir durumdayız, geliştirerek devam edeceğiz. Zaten iyi çalışıyoruz. Takım olarak en iyi sonuçları alıp, ligi en iyi yerlerde tamamlamaya çalışacağız. Kalan maçlarımızı kazanarak, çıkışımızı sürdürmek istiyoruz." diye konuştu.

Alpaslan Öztürk: "Top rakipteyken savunma anlayışımız bize yardımcı oluyor"

Defans oyuncusu Alpaslan Öztürk de lige istedikleri gibi başlayamadıklarını ancak yeni gelen oyuncuların uyum sağlamasıyla toparlandıklarını, yakaladıkları çıkışı sürdürmek istediklerini söyledi. Hangi mevkide istenirse orada en iyi performansı sergilemeye çalıştığını aktaran Alpaslan, şu anda oynadığı mevkide işlerin iyi gittiğini belirtti.

Bir gazetecinin kendisinin gol attığı maçlarda takımın da kazandığını hatırlatması üzerine Alpaslan Öztürk, "Çok güzel bir istatistik, inşallah hep böyle devam eder. Gurur verici bir şey. Tabii önemli olan takımın puan alması. Kimin gol attığı önemli değil. Önemli olan 3 puanın Göztepe’ye yazılması. Benim de bu istatistikten haberim var." ifadelerini kullandı.

Göztepe’nin ligin en az gol yiyen takımı olduğunun hatırlatılması üzerine de Alpaslan, şöyle konuştu:

"Baktığınız zaman diğer takımlarda önemli isimler var ama bizim özellikle top rakipteyken savunma anlayışımız bize yardımcı oluyor. Takım olarak çalışıyoruz bunu. Özellikle defansa veya kaleciye verilecek bir unvan demiyorum çünkü takımın başarısı."

Alpaslan Öztürk, her Türk gibi kendisinin de hayalinin milli olmak olduğunu, milli takıma seçilene kadar çalışmalarını en iyi şekilde sürdüreceğini ifade etti. Gol sevinçleri hakkında da konuşan Alpaslan, ikiz kızları olduğunu, izin günlerinde görebildiği kızlarının dans hareketleri ve mimiklerini gol sevinçlerinde taklit etmeye çalıştığını sözlerine ekledi.