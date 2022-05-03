Süper Lig 'in 35. haftasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor 'da Stefano Denswil, Hollanda basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Taraftarların maç bitmeden sahaya girmeleri hakkında Denswil, "Taraftarlar sahaya yarım dakika erken girdi. Bunun neden olduğunu bilmiyorum. Neyse ki hakem ve rakip itiraz etmedi ve saha tekrar boşaldığında maç bitebildi. Maç gerçekten sona erdikten sonra saha kısa sürede yeniden doldu." dedi.

"Sakatlığı unutuyorsun"

Sakatlığı nedeniyle Antalyaspor maçında oyundan çıkan savunma oyuncusu, son düdükle birlikte büyük bir sevinç yaşaması ile ilgili olarak, "Kutlamalar için böyle bir sakatlığı unutuyorsun" sözlerini kullandı.

"İşler biraz kontrolden çıktı"

Kutlamalarda işlerin biraz kontrolden çıktığını da belirten savunma oyuncusu, "Bir taraftar formamı aldı. diğeri ise şortumu istedi. Neredeyse bir kavgaya dönüşüyordu. Anlıyorum, çünkü 38 yıldan sonra çok uzun zamandır bunun hayalini kuruyorlardı. Ama işler biraz kontrolden çıktı" ifadelerini kullandı.

"Bize her yer Trabzon"

Yırtdışından birçok tebrik mesajı aldığını da belirten Denswil, "Amerika'dan bile mesajlar aldım. Ayrıca Fransa'dan ve Hollanda'dan birçok mesaj geldi. Lahey ve Rotterdam'daki kutlama görüntülerini gördüm, bu Türkiye'deki 'Bize her yer Trabzon' söyleminden geliyor." açıklamasını yaptı.

"Gittiğimiz her yerde insanlar Trabzon'dan nefret ediyor"

Trabzonspor'u Türkiye'nin Napoli olarak nitelendiren 28 yaşındaki futbolcu, "Gittiğimiz her yerde insanlar Trabzon'dan nefret ediyor. Aslında Türkiye'nin Napoli'siyiz. Bu onu şimdi daha da güzelleştiriyor. Bu nefret bize sadece kazanmamız için daha fazla motivasyon verdi." dedi.

Stefano Denswil sezon başında İtalya'nın Bologna takımından Trabzonspor'a kiralık olarak transfer olmuştu.



