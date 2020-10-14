Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, UEFA Ülkeler Ligi maçlarını yakından takip ediyor. Pazar akşamı da Norveç'in, Romanya'yla oynadığı maçta konuk ekipten Cicaldau'yu izlemek istedi. Ancak Haaland ve Sörloth'un şov yaptığı maçta tecrübeli çalıştırıcının ilgisini çeken Norveç Milli Takımı'nın stoperi Stefan Strandberg oldu. Sarı Kırmızılı yönetim Marcao'nun ayrılması halinde Norveç Milli Takımı'nın stoperi Stefan Strandberg'ı kadrosuna katmak istiyor. Bu haberin ortaya çıkmasının ardından Sarı Kırmızılı taraftarlar Stefan Strandberg kimdir sorusunu aratmaya başladı.

Stefan Strandberg kimdir?

25 Temmuz 1990 tarihinde Norveç'in Lyngdal'ın şehrinde dünyaya gelen tecrübeli stoper profesyonel futbol hayatına Lyngdal IL takımında başladı. Savunmacı sırasıyla Mandalskamerat, Vålerenga, Bryne FK, Rosenborg, Krasnodar, Hannover, Ural ve Trapani formaları giydi.

Bu transfer döneminde Ural'a geri dönen Stefan Strandberg'in 1 yıllık sözleşmesi bulunuyor. Tecrübeli futbolcu ülkesi Norveç'in 12 kez formasını giydi.







