A Milli Takımımız'a yeni dönemde yoga ve grup halinde mental çalışmalar yaptırmaya başlayan teknik direktör Stefan Kuntz'un, geçtiğimiz hafta tüm takıma bir kitap dağıttığı öğrenildi. Kuntz'un, oyuncularına hediye ettiği kitabın adı, 'A taste of the Liverpool way, a recipe for success' (Liverpool tarzı lezzetler: Başarı için tarifler). Kuntz'un, yakın zamanda okuduğu bu kitabın yazarı, kendisi gibi bir Alman olan Beslenme Uzmanı Mona Nemmer’e ait. Daha önce Alman Milli Takımları'nın alt yaş kategorilerinde çalışan Nemmer, Bayern Münih'te görev yaptıktan sonra 2016'da Liverpool'un başına geçen Jürgen Klopp tarafından kulübün ilk tam zamanlı beslenme uzmanı olarak işe başladı.

'En önemli transferlerimden'

Klopp'un an itibarıyla teknik ekibindeki 26 kişiden biri olan ve "Liverpool'daki en önemli transferlerimden" diye bahsettiği Nemmer, sağlıklı besinleri doğru şekilde ve doğru zamanda yemenin önemine dikkat çekiyor. Kuntz, oyuncularının bu kitaptan faydalanarak, hem daha kaliteli bir yaşama sahip olmalarını hem de performanslarının artmasını amaçlıyor.

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