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Stefan Kuntz'tan kadro açıklaması

Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Karadağ maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Kuntz, kadro tercihine açıklık getirdi.

16 Kasım 2021, Salı 22:24 Son Güncelleme:
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Stefan Kuntz'tan kadro açıklaması

Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Karadağ maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Kuntz, kadro tercihine açıklık getirdi.

Kuntz'un açıklamaları şöyle;

Son günlerde takımımla yaptığım çalışmalar sonucunda, oyuncularımın iyi bir maç çıkaracağından kesin olarak ikna olmuş durumdayım. İlk maçtan değişikliklerimiz Barış ve Orkun oldu. Abdüş, milli takımda ilk kez ilk 11'de başlayacağı için mutluyum. Berat'ın biraz daha boyu ve fiziğiyle orta sahaya getireceği katkıyı düşündük, Abdülkadir'in de enerjisini.

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