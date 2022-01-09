Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ve Instagram'da 101 bin civarı takipçisi bulunan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'dan sürpriz bir hamle geldi. Alman teknik adam, çekiliş düzenleyeceğini ve Almanya U21, Almanya ve Türkiye A Takım formalarını vereceğini açıkladı.

Bu formalarla birlikte çekildiği bir kareyi paylaşan Kuntz, ''2021 önemli anlarla dolu, maceralı bir yıldı. Almanya U21 ile Avrupa Şampiyonası’nı kazanmak, Almanya ile Olimpiyat Oyunları’na katılmak ve Türkiye A Millî Takım Teknik Direktörü olarak görev yaptığım duygu yüklü ilk maçlar. Bugün, bu 3 önemli anla ilgili özel birer hediye kazanabilirsiniz. Talihlilere tüm oyuncuların imzaladığı Almanya U-21 forması ve Stefan Kuntz imzalı Türkiye ve Almanya formaları hediye edeceğiz.'' ifadelerini kullandı.

Çekilişe katılmanız için, Stefan Kuntz'u takip etmeniz, gönderiyi beğenmeniz, futbola meraklı iki arkadaşınızı etiketlemeniz, kazanma şansınızı arttırmak için bu gönderiyi hikayenizde paylaşmanız ve Alman hocayı etiketlemeniz gerekiyor.

Tecrübeli futbol adamı, çekilişe katılımın 30 Ocak Pazar günü saat 09.00'da sona ereceğini, kazananların aynı gün akşam saatlerinde duyurulacağını açıkladı.

Sosyal medyayı ikiye böldü

Kuntz'un yaptığı forma çekilişi futbolseverleri sosyal medyada ikiye böldü. Futbolseverlerin büyük bir çoğunluğu, Alman hocanın yaptığı bu çekilişin takipçi kazanmak için olduğunda fikir birliğine varırken, bazı futbolseverler tecrübeli antrenörü takipçileriyle etkileşim içerisinde olmasından dolayı kutladı.