FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Turu'nda C Yolu'na düşen ve yarı finalde Portekiz, finalde ise İtalya - Kuzey Makedonya maçının galibiyle karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz kurayı değerlendirdi.

En zor yolun C Yolu olduğunu kaydeden Kuntz, "Biz de oradayız. Ancak takım olarak, ekip olarak, ben göreve başladığımdan beri gördüklerim bana büyük bir umut veriyor. Buraya kadar geldik, bundan sonra da neler yapabileceğimizi göreceğiz hep beraber" diye konuştu.

DHA