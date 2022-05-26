Stefan Kuntz, Ziraat Türkiye Kupası finalinde tribünde!

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz göreve geldiği günden bu yana birçok maçı tribünden izlemeyi tercih etti. Alman çalıştırıcı, 2021-2022 sezonunun Türkiye'deki kapanış maçı olan Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalini de İstanbul Olimpiyat Stadyumu'nda takip etti.

Kuntz'un bir de final karşılaşması için misafiri vardı... Avrupa futbolunun patronu UEFA'nın yönetim kurulu üyesi eski futbolcu Davor Suker de Kuntz'a eşlik etti.

Ay-Yıldızlılar'ın patronu bu anları kişisel sosyal medya hesabından paylaştı.

İşte o paylaşım: