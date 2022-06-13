Stefan Kuntz ve Altay Bayındır Litvanya maçı öncesi konuştu

A Millî Takım Teknik Direktörümüz Stefan Kuntz ve kaleci Altay Bayındır Litvanya maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Altay "Sahaya çıkıp en iyisini yapmak istiyoruz"

İşimiz şans ve görev verildiği zaman sahaya çıkıp en iyisini yapmak. Evet, zor bir süreç. Futbolcuların dinlenmeye de ihtiyacı var. Ama burada, milli takımda olmak büyük bir gurur. 3 maçı iyi geçtik, odaklanmamız gereken bundan sonraki maç.

Kuntz: Kapılarımız iyi performans gösteren her oyuncuya açık

Aday kadroya ilk kez çağırdığım oyunculardan Yunus, Doğukan ve Eren kulüp takımlarında gösterdikleri performansları burada da gösterdiler. Kapılarımız iyi performans gösteren her oyuncuya açık. Buradaki oyunculara 'O kadar iyi oynayın ki başka futbolcular gelemesin' diye takılıyorum.

"Yorgun değiliz cevabını aldım"

"26 tanesi de iyi olan oyunculara sahibim. Herkese sordum ve yorgun değiliz cevabını aldım. Bu onların ne kadar kalpten oynadıklarını gösteriyor" diyen Alman hoca, "Umarım bütün oyuncular oynamaya hazırdır. Bir diğer konu da Altay'ın bahsettiği tatil konusu, onların da beklentisi var. Onun da getireceği son bir zevk karşılaşmaya değişik bir anlam katabilir"

Kuntz: Eylül maçları için konuşmak erken

Deneyimli oyunculardan oluşan çekirdek bir kadromuz var. Ama transfer dönemindeyiz, oyuncular gittikleri yerde oynayabilecek mi, sakatlık gibi sorunlar olabilir ama eylül ayı maçları için görüş belirtmek doğru olmaz.