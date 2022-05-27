A Millî Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları öncesi basın toplantısı düzenledi. 59 yaşındaki tecrübeli teknik adam birbirinden önemli açıklamalarda bulunurken kadro tercihlerine ilişkin eleştirilere de yanıt verdi.

İşte Alman teknik adamın açıklamaları şu şekilde:

" Trabzonspor 'u şampiyonluğu nedeniyle kutluyorum. Sivasspor'u da dün kazandığı kupa için tebrik ediyorum. Eski takım arkadaşım Rıza'nın kupayı kazanması beni mutlu etti. Fenerbahçe ve Konyaspor'u da kutluyorum. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi için mücadele edecek."

"4 maçımız var. Bütün maçları kazanmak için odaklanacağız. Uzun bir sezonun ardından oyuncularımız için motive olmak kolay olmayacak. Fakat tatil yapmak için de yeterince vaktimiz var. Önümüzdeki 4 maç için genç oyuncularımızın potansiyeline bakacağız"

"Burak Yılmaz, milli takımı bıraktıktan sonra takımımız yeni bir hiyerarşi kazandı. Hakan ve Enes gibi isimlerin burada olması bize yeni düzen için fırsatlar tanıyacak."

Yunus Akgün, Ferdi Kadıoğlu ve Tiago Çukur açıklaması

"Tiago Çukur için Watford'la görüştük. Onu 4 maç için takıma dahil etmenin doğru olduğuna karar verdik."

"Yunus Akgün'ü Kasımpaşa maçında izledim. Sahada asla vazgeçmediğini ve bir şeyler yapmak istediğini gösteren tek oyuncuydu. Galatasaray 'a attığı golden sevinmemesi de çok değerli. Benim için olağanüstü özellikler."

Zeki Amdouni itirafı

"Schalke 04'ü ziyaret ettim. Mehmet Can Aydın konusunu görüştüm. 3 aylık sakatlık dönemi geçirdiği için milli takımdan affını rica etti. Zeki Amdouni var Lausanne'dan ama onu İsviçre A Milli Takımı'na çağırdılar. Bir de Turgay Gemicibaşı var."

"Ferdi Kadıoğlu ile çalıştığım için oldukça mutluyum. Bize taktik varyasyon imkanı sağlıyor çünkü sağ bek, sol bek hatta önde de oynayabiliyor. Onu Almanya'daki U21 milli maçlarında izlemiştim. Sezonun son döneminde Fenerbahçe'deki en iyi oyunculardan biriydi."

"Yusuf, Abdülkadir, Ersin, Abdülkerim ve Umut Bozok sakat listesinde bulunuyor. Sakatlıkları nedeniyle kampımıza katılamayacaklar."









'Milli takıma yogayı getireceğiz'

"Milli takıma yogayı getireceğiz. Oyuncular da bundan memnun oldu. Zihinsel çalışmalar yapacağız."

"Herkese, bir sorunuz varsa kapım size açık dedim. Başkanlar, teknik adamlar ve oyuncular... Hepsine. Kendilerini ifade etmelerini anlayabiliyorum ama bunun nasıl yapıldığı önemli. Karşıdakini itham etmeden iletişim kurmamız gerekiyor. Karşındakini itham etmeden iletişim kurmak gerekiyor. O nedenle ithamlar ve ifade ediliş biçimleri beni mutlu etmedi."

Emre Mor ve İrfan Can Kahveci'ye açık kapı

"Emre Mor'la iletişim halindeyim ve ona milli takım kapısını açık tutmak istiyorum. İrfan Can için de aynısı geçerli. Genç oyuncular üstünden bunu ifade etmek istemiyorum. Bir sorunuz varsa bize gelin. Münakaşa olmasındansa, bu şekilde daha iyi iletişim kuracağız."

"Kadro tercihinde benim için tek önemli kriter performans. Karar aşamasında oyuncunun oynadığı kulüp benim için önemli değil."

"Mert Hakan'la ilgili soru... Onun için de kapıyı kapatmak istemiyorum. Aralarında çok küçük farklar oluyor ve bu küçük farklar üstünden karar vermek durumunda oluyoruz."

Sistem açıklaması

"2024 Avrupa Şampiyonası dosyasını açmış durumdayız. Önümüzde kısa süre içinde oynayacağımız 4 maç var. 4 maçı da kazanma hedefimiz var. Uluslar Ligi üzerinden Avrupa Şampiyonası'na katılmak mümkün olabiliyor. Bizim için bu maçlar 4'lü ve 3'lü sisteme geçişte belirleyici olacak. Takımı adım adım geliştirip ileriye taşımaya çalışacağız. Futbolda 2026'ya kadar düşünmek çok uzun bir süre. Ama iyi bir temel kurmalıyız."

"PSG, Real Madrid'e teknik açıdan zayıf olduğu için kaybetmedi. Mental sebeplerden kaybetti. Biz de mental konusunda adımlar atıyoruz. Orkun Kökçü bu sezon 50 maç oynadı. İstediğimiz şey oyuncular mental olarak burada olmaları..."