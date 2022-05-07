Stefan Kuntz, Başakşehir - Galatasaray maçını tribünden takip etti
Süper Lig'in 36. haftasında Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geldi. A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da mücadeleyi takip etmek için tribündeki yerini aldı. Alman teknik adamın, notlar aldığı görüntülendi.
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Medipol Başakşehir- Galatasaray mücadelesini tribünden takip ediyor.
Spor Toto Süper Lig ’de Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanan mücadeleyi A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da takip etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda bulunan locada maçı takip eden Kuntz, yardımcıları ile birlikte müsabaka hakkında notlar aldı.
İHA