A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Medipol Başakşehir- Galatasaray mücadelesini tribünden takip ediyor.

Spor Toto Süper Lig ’de Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanan mücadeleyi A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da takip etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda bulunan locada maçı takip eden Kuntz, yardımcıları ile birlikte müsabaka hakkında notlar aldı.

İHA

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