Stefan Kuntz ayağının tozuyla maç izledi

Süper Lig’in 7’nci haftasında oynanan Medipol Başakşehir - Çaykur Rizespor maçının ikinci yarısına yetişen Kuntz ve Koçak, bu maçın ardından da saat 19.00’da başlayacak olan Galatasaray - Göztepe maçını izlemek için Türk Telekom Stadyumu’nda gidecek.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nun 7’nci maçında Norveç ile kritik bir maça çıkacak millileri hazırlamak için çalışmaları sürdüren Alman teknik adam, ekibinin hazırladığı raporlar ve izlediği maçlar sonrası ay-yıldızlı kadroya son şeklini verecek.

DHA