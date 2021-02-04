SteelSeries’den yeni çift mikrofonlu kulak içi kulaklık Tusq

Oyun ve espor çevre birimleri lideri SteelSeries, kulak içi mobil oyun kulaklığı Tusq’u oyun tutkunlarının beğenisine sundu. Yeni kulaklık, oyunlarda son derece net ses iletimi için çıkarılabilir çift boom mikrofon sistemine ve üstün oyun deneyimi için dinamik ses sürücülerine sahip.

Hareket halindeyken dahi sabit kalabilen, hafifliği ve süspansiyonlu tasarımı ile oyuncular oyunların keyfini saatlerce sürecek. Tusq’un tasarımında ön plana çıkan bir diğer detay ise hemen her sisteme sorunsuz geçiş sağlayan 3,5 mm bağlantısının olması.

Çift mikrofon

Çıkarılabilir boom mikrofonu, oyunlarda mükemmel ses kalitesi sağlayacak. Bu özelliklerin yanı sıra mikrofon kullanılmadığında ikincil yerleşik mikrofon olarak kullanılabilecek.

Çok boyutlu silikon uçları ve aksesuarları dahil

Tusq’un paket içeriğinde üç boyutlu silikon kulak ucu ve taşıma kılıfı bulunuyor. Böylece oyuncular kendilerine uygun mükemmel boyuttaki kulak ucuna rahatlıkla ulaşabiliyor. Taşıma kılıfı ise her zaman, her yerde harika bir ses kalitesine ulaşımı kolaylaştırıyor.

SteelSeries’in son teknoloji kulak içi mobil oyun kulaklığı Tusq’un satış fiyatı ise 549 TL. Daha fazla bilgi için https://tr.steelseries.com/ internet adresini ziyaret edebilirsiniz.