SteelSeries Steel Talents ile hayallerin ötesine yolculuk başlıyor

2020 yılına oyun dünyasına yenilikler sunarak başlayan SteelSeries, sürprizlerine devam ediyor. Bu yıl oyunculara ekipman konusunda birçok seçenek sunan marka, düzenlediği yarışma Steel Talents ile yayıncı olarak kitlesini büyütmek isteyen oyunculara hayallerinin peşlerinden gitmeleri için büyük bir fırsat yaratıyor. Yarışmaya katılan yayıncılar, SteelSeries ile birçok farklı deneyim yaşamaya hazırlanacak.

SteelSeries, yaptığı Steel Talents yarışması ile kendini en iyi şekilde anlatabilen, iletişimi ve hitabeti güçlü, oyunlar konusunda bilgili yayıncılara destek verecek. Birbirinden farklı içerik üretmek ve kendine kariyer yapmak isteyen yayıncılar bu yarışma sayesinde akıllarındaki tüm fikirleri belirli bir kitleye sunabilecek. Aynı zamanda yayın dünyasının sevilen isimlerinin jüri olarak destekleyeceği Steel Talents, yarışmacıların birçok yeni bilgi edinmesi açısından önemli bir adım olacak.

Steel Talents ödülleri ile yayın kariyerini baştan yaz

Steel Talents’ın verdiği ödüller sayesinde kazanan yayıncı yeni bir kariyere adım atma şansı yakalayacak. Kazanan yarışmacıya verilecek Gaming Room içerikleri arasında henüz yeni oyun dünyasına sunulmuş SteelSeries Arctis 9 Kablosuz Kulaklık, SteelSeries Apex Pro Klavye, SteelSeries Rival 3 Kablosuz Mouse ve SteelSeries QcK Prism Cloth XL Mousepad bulunuyor. Ekipmanların arasında bilgisayar, koltuk ve daha fazlası bulunurken aynı zamanda oda dekorasyonu da yer alıyor. Bu birbirinden değerli ekipman ve tasarımın yanı sıra kazanan kişi 1 senelik SteelSeries Influencer Anlaşması’na imza atma şansı yakalayacak.

Jüriler arasında oyun dünyasının sevilen isimlerinden İzemco, Theta ve Naru yer alıyor. Bu isimlere ek olarak jüride SteelSeries Türkiye Müdürü İlkay Tepe ve Gaming in Turkey İş Geliştirme ve Pazarlama Uzmanı Enis Sargın bulunuyor. İlk aşamada içerik üreticiler, 16 Ekim 2020 tarihinden itibaren kendilerini anlatan kısa bir video, oynadıkları oyunlar, hangi içerikleri üretmeyi hedeflediklerine dair bir form ile yarışmaya başvuracak. 16 Ekim 2020’de başlayıp 10 gün boyunca devam edecek başvuru süreci, 26 Ekim 2020 saat 23:59’da son bulacak. Steel

Talents aşamaları boyunca kendisini en iyi gösteren yarışmacı, hayallerindeki ekipmanlara kavuşarak #GlowUp mottosuyla yeni bir dünyaya adım atacak. Steel Talents’ta yer almak için hemen Steel Talents web sitesinden başvurunu yap, hayallerini gerçekleştirip, kendini geliştirdiğin bu yolculukta en güzel SteelSeries ekipmanları senin olsun. Her hayalinde #Zaferİçin SteelSeries seninle!