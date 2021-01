SteelSeries sponsorluğunda VALORANT Turnuvası kayıtları başladı

Oyun ve e-spor dünyasının lider markası SteelSeries’in, 2021 yılında oyuncularla buluşacağı ilk turnuva VALORANT Turnuvası’nın kayıtlarının başladığını duyurdu. SteelSeries, 19 Ocak 2021 tarihinde başlayan kayıtlarla 256 takımı kıyasıya mücadeleye davet ediyor. Toplamda bin 280 oyuncunun katılacağı turnuvanın kayıtları 24 Ocak 2021 Pazar günü sona erecek.

Split’in ara sokaklarından Icebox’un buz kesen fırtınalarına uzanacak SteelSeries sponsorluğundaki VALORANT Turnuvası’nın kayıtları başladı. Turnuvada 5 kişilik takımlardan oluşacak 256 takım ve toplamda bin 280 oyuncu ile 2021 SteelSeries e-spor serisi mücadelesinin ilk adımları atılacak. 25 – 27 Ocak 2021 tarihleri arasında takımlar yarı finale çıkmak için birbirleriyle ön eleme maçlarında mücadele edecek. Ön eleme karşılaşmaları bir, yarı final karşılaşmaları üç, final karşılaşması ise 5 oyun üzerinden oynanacak.

25 Ocak’ta başlayacak A ve B Grubu Eleme Turu’nda her biri 64 takımdan oluşan A ve B gruplarında bulunan takımlar, tek maç üzerinden mücadele edecek. Her gruptan bir takım yarı finale yükselme hakkı kazanacak. 26 Ocak’ta ise C ve D Grubu Eleme Turu gerçekleştirilecek. Yine her biri 64 takımdan oluşan C ve D gruplarında yer alan takımlar, tek maç üzerinden karşı karşıya gelecek ve her gruptan bir takım yarı finale yükselme şansı kazanacak. 27 Ocak’ta ise SteelSeries sponsorluğundaki VALORANT Turnuvası Grup Eleme Turları’ndan birinci olarak çıkan dört takım, 28 Ocak’ta gerçekleştirilecek büyük finale çıkmak için sessiz ve stratejik adımlarla rakiplerini alt etmeye çalışacak.

Takımların motive kaynağı SteelSeries ödülleri

SteelSeries sponsorluğundaki VALORANT Turnuvası’nda mücadele edecek takımlar 28 Ocak’ta final karşılaşmasının ardından, birbirinden değerli SteelSeries ödüllerine sahip olacak. Takımları motive edecek seviyede değerli SteelSeries ekipmanları arasında; birinci takım için Apex Pro Klavye, ikinci takım için Arctis 7 Wireless Kulaklık, üçüncü takım için Aerox 3 Wireless Mouse ve dördüncü takım için ise QCK Prism XL Mousepad yer alıyor.