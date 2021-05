SteelSeries Rival 5, oyuna ve oyuncuya göre şekil değiştiriyor

Oyun ve espor sektörünün lider çevre birimleri üreticisi SteelSeries, değişen sektör ve dünya koşullarına uygun kendini geliştiriyor. SteelSeries daha önce olduğu gibi bugün de oyuncuların ve oyunların ihtiyaçlarını analiz ederek bu ihtiyaçlara cevap verebilecek en iyi ekipmanları üretmeye devam ediyor.

Oyuna göre değişen, oyunu değiştiren bir fare

SteelSeries değişen kullanıcı ihtiyaçları ve artan talebe cevap vermek için sınıfının en iyisi ve en yenisi Rival 5’i üretti. Yeni nesil oyuncu faresi Rival 5, birden fazla işi tek bir fare ile yapabilmek için özel tasarlandı. Oyun ve bilgisayar dünyasının “Bukalemun” faresi olma özelliğini taşıyan Rival 5, siz ne oynamak istiyorsanız onun için özel olarak şekilleniyor. Bir bukalemunun bulunduğu yere göre rengini değiştirebilmesinden ilham alan Rival 5, oynanan oyun türüne, oyuncuların beklentilerine göre özelleştirilebiliyor. Böylelikle özel zamanlarınızda veya iş yaparken ekipman değiştirme ihtiyacınız ortadan kalkıyor.

Tasarımında bukalemundan ilham alan Rival 5, oyuncuların istek ve ihtiyaçlarına uygun, gerçek oyuncularla çalışılarak üretildi. Farklı türlerden oyun tutkunlarının istek ve ihtiyaç listeleri üzerinden tasarlanan Rival 5, tamamen oyuncuların konforunu artırmak üzere dizayn edildi.

FPS, Battle Royale, MOBA, RPG ya da Shooter, siz oyun değiştirdiğinizde sizinle birlikte değişecek bir fare. Rival 5, Fortnite’dan çıkıp League of Legends’a girdiğiniz anda oyunla birlikte değişiyor ve üzerinde yer alan 9 tuş, her oyundaki ihtiyacınıza göre özel olarak ayarlanabiliyor. MOBA oyunlarında büyüler, mana potları, sağlık kitleri için ayarladığınız tuşlar, FPS oyunlarında silah değiştirmek veya hızlı satın alma gibi atamalar yapılarak anlık karar vermeyi gerektiren önemli hareketleri bir tık uzağınıza taşıyor.

Her oyuna göre özelleştirilebilen 9 tuşlu bir bukalemun

Oyuncuların her birini yakından tanıyan ve fare tutuş şekillerinin her oyuncuya göre değiştiğini bilen SteelSeries; Rival 5’i bu tutuş şekillerinin her biri için uygun hale getirdi. Rival 5 her tutuş şekline sanki bir eldivenmişçesine uyum sağlıyor. Ergonomik şekli ile her el için mükemmel bir kavrama ve tutuş hissi sağlıyor. Ayrıca gövdesinin yan tarafından yer alan 5 ayarlanabilir tuş oyun oynarken yıldırım hızında kararlar almak gerektiğinde rahat bir erişim imkanı sunuyor.

Aynı zamanda yeni hayat düzeni ile ilgi alanları çoğalan ve yalnızca tek bir oyun türü ile sınırlı kalmayan oyuncular için uygun olan Rival 5, farklı oyun türlerinin hepsinde kullanıcılara eşlik edebilmek için özel tasarlandı. Rival 5 gövdesi üzerinde yer alan 9 makro tuş ile her türlü ihtiyaca uygun olarak sınırsız özelleştirebilme imkanı sunuyor.

Rival 5 ile Oyun İçindeki Bildirimleri Kaçırmayın

Rival 5’te bulunan PrismSync aydınlatma teknolojisi RGB’yi bir sonraki seviyeye taşıyan 16.8 milyon muhteşem netlikte 10 bölgeli parlak prizma aydınlatması sağlıyor. Renk şemaları, diğer SteelSeries ürünleri ile kolayca senkronize edilebiliyor. Oyun içindeki anlık olaylara tepki vermek veya bir Discord bildirimi aldığınızda sizi uyarmak üzere ayarlanabilen farklı kişiselleştirme seçenekleri de bulunuyor.

Renk değişimine ve ortamına adaptasyona izin vermek için sorunsuz bir şekilde birlikte çalışan bir bukalemunun iç ve dış mekanizmalarına çok benzeyen Rival 5, 10 bölgeli RGB aydınlatmanın özelleştirilmesini pratik ve etkili hale getiren yazılımı SteelSeries GG ile her türlü ihtiyaca göre özelleştirilebiliyor. GameSense özelliği ile de oyun içinden chat dahil her türlü gelen ileti bildirimleri almak mümkün oluyor.

Oyuncunun hızına uygun, ultra hafif

Oyuncuların tempolu Battle Royale oyunlarına ve daha fazlasına ihtiyaç duyduğu tüm anlarda beklediğini verebilmek için Rival 5, hız ve performans odaklı aerodinamik ve hafif bir yapıya sahip. Saatlerce oyundan kopamayan oyuncular 85 gramlık ağırlığı ile rahat ve sürekli oyun deneyimi sunuyor. Farenin hızına uygun olarak tepki süresini sekteye uğratmayacak Super Mesh kablosu, daha az sürüklenme ve daha hafif bir his sağlayan mikrofiber bir ağ kullanarak hızlı kaydırmalara ve hızlı hareketlere olanak tanıyor.

Siz nereye isterseniz rival 5 oraya gider

Rival 5, gerçek zamanlı ve mükemmel piksel hassasiyetine sahip. TrueMove Air sensörü bulunan Rival 5, 18.000 CPI, 400 IPS, 40G hızlanma ve eğim takibi ile özel gerçek 1'e 1 izleme sunuyor. Ek olarak, yeni nesil Golden Micro IP54 Anahtarları 80M tıklama kapasitesine sahip. Rival 5 üzerinde yer alan tuşların kusursuz tıklama sağlayan yükseltilmiş toz ve suya dayanıklılığı bulunuyor. Böylelikle oyuncuların korkulu rüyası çift tıklama riskini önleyerek kusursuz vuruşlar sergilemelerini sağlıyor.

20 yıllık tecrübe

2001 yılında kendisi de oyuncu olan Jacob Wolff-Petersen tarafından Danimarka’da kurulan SteelSeries bu yıl 20’nci yılını kutluyor. SteelSeries 20 yıllık tecrübesinin yanında, oyunu her daim kalbinde taşıyan kadrosu sayesinde oyunun ve oyuncunun değişen ihtiyaçlarına cevap veren ekipmanlar üretiyor. SteelSeries Rival 5, bu tecrübe ve değişen oyuncu taleplerine uygun sınıfının en iyisi olmak için gerçek oyuncularla birlikte çalışılarak üretildi.

SteelSeries, oyun ve espor alanında ürettiği ürünlerle oyunculara ve teknoloji tutkunlarına ilkleri yaşatmanın haklı gururunu taşıyor. Geçtiğimiz 20 yılda SteelSeries oyuncular için özel olarak üretilen ilk mousepad, ilk kulaklık gibi ekipmanların üreticisi oldu. İlk espor takımı iş birliği, bir espor turnuvasına sponsor olan ilk marka olmak gibi nice ilklerin altına imzasını atan şirket, sektörün lider isimlerinden biri olarak gelişmeye devam ediyor. SteelSeries bundan sonra da oyuncuların ve oyun sektörünün beklentilerine uygun olarak değişip gelişmeye devam edeceğinin altını çiziyor.